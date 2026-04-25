Inaugurati il nuovo polo scolastico e asilo nido di Albaredo d' Adige

Ieri pomeriggio, il 24 aprile, nel comune di Albaredo d’Adige si è tenuta l’inaugurazione di un nuovo polo scolastico e di un asilo nido. La cerimonia ha coinvolto amministratori locali, insegnanti e genitori, presenti per festeggiare l’apertura delle nuove strutture. L’evento ha rappresentato un momento di svolta per l’offerta educativa della zona, con l’obiettivo di migliorare i servizi per le famiglie.

Albaredo d’Adige ha vissuto ieri pomeriggio, 24 aprile, una giornata che segna l'inizio di una nuova stagione per l'intera comunità. Il Comune ha ufficialmente inaugurato il nuovo polo scolastico e il limitrofo asilo nido, due infrastrutture nate per riunire in un unico spazio i servizi educativi.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Demolizione per l'asilo di Villanova, nasce un nuovo polo scolastico da 7,5 milioni di euro Nido e materna. Il nuovo polo “sostenibile“PARABIAGO (Milano) È il giorno dell’inaugurazione per il nuovo polo scolastico di via Forlì, nella frazione Ravello. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Inaugurato il nuovo Polo della carità nella parrocchia Sacro Cuore; #PNRR A Trofarello inaugurato il nuovo polo culturale; Ferrara Look-Up!: il 28 e 29 maggio l’inaugurazione del Polo della Creatività. Due giornate di eventi al Centro Slavich; Nuovo polo sanitario inaugurato a Gorizia: un modello territoriale in evoluzione. Muvec, inaugurato il nuovo polo della cultura. Brugnaro: «Tutto è partito dal Klimt portato in terraferma»La sfida era stata lanciata tre anni fa, quella di ricavare all'interno del Candiani un nuovo museo tutto dedicato all'arte contemporanea. Ci sono voluti 5 milioni di investimento, ... ilgazzettino.it A Cavaso del Tomba Inaugurato il Polo Formativo ‘Alchimie’ Dedicato al Benessere PsicofisicoInaugurato a Cavaso del Tomba (TV) il polo formativo 'Alchimie', dedicato al benessere psicofisico. Scopri i percorsi formativi e le opportunità di crescita personale e professionale. ilnuovoterraglio.it Inaugurati i Giardini Caponnetto: la nuova “Città dei Bambini” a Firenze Firenze celebra la riapertura dei Giardini Caponnetto nel Quartiere 2, un’area di 5.000 metri quadrati sul Lungarno del Tempio completamente riqualificata all'insegna della sostenibilità - facebook.com facebook Inaugurati ad , in provincia di Trento, per nuclei familiari residenti in Trentino che non riescono ad accedere ad appartamenti sul libero mercato. Case accessibili, flessibili e di qualità, con elevati stan x.com