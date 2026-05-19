Comune di Arezzo i bandi nido fascia piccoli e trasporto scolastico

Da lanazione.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Arezzo ha pubblicato due nuovi bandi: uno per l’iscrizione ai nidi destinati ai bambini della fascia più piccola, con scadenza per la presentazione delle domande fissata a mercoledì 10 giugno, e un altro relativo al servizio di trasporto scolastico. I dettagli e le modalità di presentazione sono disponibili sul sito ufficiale del Comune. Entrambi i bandi sono stati annunciati nelle ultime settimane, senza ulteriori comunicazioni ufficiali o modifiche successive.

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Arezzo, 19 maggio 2026 – .  Sono due i bandi più recenti pubblicati dal Comune di Arezzo: quello per l’iscrizione ai nidi fascia piccoli con termine di presentazione delle domande fissato a mercoledì 10 giugno (https:www.comune.arezzo.itnovitabando-la-richiesta-di-ammissione-al-nido-e-20262027) e quello per il trasporto scolastico con termine di presentazione delle domande fissato a domenica 14 giugno (https:www.comune.arezzo.itnovitabando-servizio-di-trasporto-scolastico-20262027). Il primo è rivolto alle famiglie residenti nel Comune di Arezzo con figli nati dall’8. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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