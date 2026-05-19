Comune di Arezzo i bandi nido fascia piccoli e trasporto scolastico

Il Comune di Arezzo ha pubblicato due nuovi bandi: uno per l’iscrizione ai nidi destinati ai bambini della fascia più piccola, con scadenza per la presentazione delle domande fissata a mercoledì 10 giugno, e un altro relativo al servizio di trasporto scolastico. I dettagli e le modalità di presentazione sono disponibili sul sito ufficiale del Comune. Entrambi i bandi sono stati annunciati nelle ultime settimane, senza ulteriori comunicazioni ufficiali o modifiche successive.

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