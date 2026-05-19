Infame sionista e con la stella di David in fronte | l' atto intimidatorio contro l' avvocato Kostoris

L'avvocato Alberto Kostoris ha annunciato che presenterà una denuncia alla Digos della questura di Trieste dopo aver subito un atto intimidatorio. Nei giorni scorsi sono stati trovati circa cinquanta adesivi affissi nella zona di via Conti e aree vicine, raffiguranti il suo volto e accompagnati da insulti come “infame sionista” e dalla stella di David. L'avvocato ha riferito che gli adesivi sono stati attaccati sui muri e sui mezzi pubblici della zona.

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