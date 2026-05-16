I complimenti del sindaco ai cittadini | Modena non si piega di fronte a nessun atto intimidatorio VIDEO

Il sindaco di Modena ha espresso apprezzamento ai cittadini, affermando che la città non si piega di fronte a nessun atto intimidatorio. In seguito a un episodio che ha coinvolto il centro cittadino, le istituzioni locali e nazionali hanno manifestato solidarietà alla comunità, sottolineando la vicinanza in un momento difficile. È stato pubblicato un video in cui il primo cittadino rivolge i complimenti ai residenti, ribadendo la volontà di resistere a minacce e atti di intimidazione.

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