I complimenti del sindaco ai cittadini | Modena non si piega di fronte a nessun atto intimidatorio VIDEO
Il sindaco di Modena ha espresso apprezzamento ai cittadini, affermando che la città non si piega di fronte a nessun atto intimidatorio. In seguito a un episodio che ha coinvolto il centro cittadino, le istituzioni locali e nazionali hanno manifestato solidarietà alla comunità, sottolineando la vicinanza in un momento difficile. È stato pubblicato un video in cui il primo cittadino rivolge i complimenti ai residenti, ribadendo la volontà di resistere a minacce e atti di intimidazione.
Le istituzioni locali e nazionali si stringono attorno alla comunità modenese dopo il drammatico evento che ha scosso il centro cittadino. Durante il punto stampa in Prefettura, le autorità hanno espresso profonda vicinanza e solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, sottolineando come la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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