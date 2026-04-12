Auto in fiamme nella notte l’avvocato non ha dubbi | Atto intimidatorio di stampo malavitoso

Nella notte, un veicolo è stato distrutto da un incendio che ha coinvolto anche una professionista presente sulla scena. L’avvocato che assiste la donna ha commentato l’incidente definendolo come un atto intimidatorio di stampo malavitoso. Le autorità stanno indagando sull’accaduto senza ancora fornire dettagli ufficiali sulle cause o sui responsabili. La donna si trova attualmente sotto protezione.

Nella notte, un’auto avvolta dalle fiamme e una professionista che non ha dubbi sulla natura dell’accaduto. È questo lo scenario che ha scosso un tranquillo quartiere, dove la vettura dell’avvocato Giuliana Pagnanelli è stata distrutta da un incendio divampato intorno alle due. A dare l’allarme.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Spari nella notte di Pasqua ad Atripalda. Indagini in corso su un possibile atto intimidatorio tra famiglie romAd Atripalda, nella notte di Pasqua, almeno sei colpi d’arma da fuoco hanno colpito l’appartamento di un ventenne di etnia rom, già noto alle forze... Leggi anche: Benevento, auto in fiamme nella notte