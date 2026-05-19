Indovina chi viene a cena su Rai 3 | stasera i rischi nascosti dietro il business

Da gazzetta.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il buon riscontro di pubblico della prima puntata, seguita la settimana scorsa da 874.000 spettatori con il 4,8% di share, prosegue stasera su Rai 3 la nuova edizione di Indovina chi viene a cena, il programma di inchieste nato da una costola di Report e arrivato quest'anno alla sua 12ª edizione in dieci anni. Al timone c'è Sabrina Giannini, inviata storica di Report e ideatrice di questo spin-off che ad oggi conta 70 puntate, disponibili on demand su RaiPlay. Ecco di cosa si occuperà stasera Indovina chi viene a cena, in onda alle 21.20 di oggi, martedì 19 maggio, su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. La puntata di stasera... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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