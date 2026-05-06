Da Salvo Sottile a Sabrina Giannini. L’inchiesta resta al centro del martedì sera di Rai 3 e dopo FarWest, che ha chiuso ieri la stagione, spazio dal 12 maggio a Indovina Chi Viene a Cena. Il programma festeggia i dieci anni di messa in onda, cambiando dunque la sua collocazione (non più al sabato) ma puntando sempre sulla ricerca di modelli e stili di vita sostenibili. Nelle cinque puntate previste, verranno esplorati i confini più incredibili che la nostra specie supera pur di allungare la propria esistenza, pur di dimagrire o di essere in forma, pur di guadagnare più soldi lungo la filiera che conduce alla nostra tavola, al nostro guardaroba, all’armadietto dei farmaci.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Indovina Chi Viene a Cena saluta il sabato e passa al martedì di Rai 3

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