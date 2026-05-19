Incredibile Lorenzo Milesi | dimentica il gilet refrigerante e lo indossa durante la cronometro!

Durante la decima tappa del Giro d’Italia 2026, Lorenzo Milesi è stato protagonista di un episodio insolito. Il corridore della Movistar ha percorso i 42 chilometri della cronometro indossando un gilet refrigerante, un elemento che di solito si utilizza per il raffreddamento durante l’attività fisica. L’incidente ha attirato l’attenzione tra gli appassionati e le cronache della corsa. Non sono stati riportati altri dettagli sui motivi di questa scelta o eventuali conseguenze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui