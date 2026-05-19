Incredibile Lorenzo Milesi | dimentica il gilet refrigerante e lo indossa durante la cronometro!
Durante la decima tappa del Giro d’Italia 2026, Lorenzo Milesi è stato protagonista di un episodio insolito. Il corridore della Movistar ha percorso i 42 chilometri della cronometro indossando un gilet refrigerante, un elemento che di solito si utilizza per il raffreddamento durante l’attività fisica. L’incidente ha attirato l’attenzione tra gli appassionati e le cronache della corsa. Non sono stati riportati altri dettagli sui motivi di questa scelta o eventuali conseguenze.
Clamoroso inconveniente per Lorenzo Milesi nella cronometro del Giro d’Italia 2026. Il corridore della Movistar ha gareggiato per i 42 km della decima tappa indossando un gilet refrigerante. Sicuramente il lombardo è stato condizionato durante la sua prova, ma è comunque riuscito a terminare in Top-10 al nono posto con un ritardo di due minuti e quaranta secondi dal vincitore Filippo Ganna. Sicuramente una prestazione importante quella di Milesi, che si è trovato a gareggiare decisamente più pesante e quindi con una maggior difficoltà in una cronometro lunga 42 chilometri e totalmente pianeggiante. Un podio lontano 40 secondi per Milesi, probabilmente persi proprio a causa di questo inconveniente. 🔗 Leggi su Oasport.it
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