Non succedeva dal 2001 ma la grande musica non dimentica Durante la tappa sold out a Copenaghen Eros ha fatto un regalo incredibile ai fan

Durante il concerto a Copenaghen, Eros Ramazzotti ha offerto ai fan un momento speciale, tornando a esibirsi dopo molti anni. La sua performance, che ha riempito lo stadio, rappresenta un ritorno importante per la musica dal vivo. L’artista ha coinvolto il pubblico con un lungo set, dopo aver già iniziato il tour con un concerto a Parigi e aver partecipato come ospite in altri eventi.

Trionfo in Danimarca per il tour mondiale del cantautore romano. Sul palco spunta a sorpresa l'ex 883 per il nuovo singolo Come nei film. E nel 2026 arrivano gli stadi italiani, già sold out (askanews) — Dopo il debutto all'Accor Arena di Parigi e la partecipazione come super ospite internazionale al Festival di Sanremo a 40 anni dalla vittoria con Adesso tu e l'esibizione in anteprima mondiale insieme ad Alicia Keys con L'aurora, Eros Ramazzotti ha conquistato anche i 12000 spettatori della Royal Arena di Copenhagen con una tappa sold out del Una storia importante world tour Una historia importante world tour.