Dimentica il cronometro entra nel Mito | il weekend che fa sognare i ciclisti
Tra circa un mese, il 6 e il 7 giugno, Bagno di Romagna ospiterà la seconda edizione del Giro del Mito-ElectricLine, una granfondo che richiama appassionati di ciclismo da tutta Italia. L'evento si svolge nelle Foreste sacre del ciclismo e viene organizzato dal River22 Sporting Club con il patrocinio del Comune locale. La manifestazione si propone di attirare ciclisti amatoriali in un fine settimana dedicato alla passione per le due ruote.
Manca esattamente un mese. Sabato 6 e domenica 7 giugno Bagno di Romagna torna al centro del ciclismo cicloamatoriale italiano con la seconda edizione del Giro del Mito-ElectricLine: la granfondo nelle Foreste sacre del ciclismo, organizzata da River22 Sporting Club con il patrocinio di Comune di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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