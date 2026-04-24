Una giovane persona è stata arrestata dalla Guardia di Finanza a Ariano Irpino con l'accusa di spaccio. Le indagini hanno portato a ricostruire un possibile giro di droga che coinvolge anche minorenni. Gli agenti hanno eseguito una misura cautelare, raccogliendo elementi che collegano la persona alle attività illecite. Al momento, proseguono le verifiche per approfondire i dettagli dell’indagine.

Indagini della Guardia di Finanza: ricostruito un presunto giro di spaccio anche verso minorenni. Nella giornata di ieri, i finanzieri del Comando Provinciale di Avellino, nell’ambito di un’articolata attività di indagine coordinata da questa Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di un soggetto (classe 2001). L’indagato è gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa, sviluppata dai militari della Compagnia di Ariano Irpino attraverso il ricorso a strumenti tecnici e metodi tradizionali, ha permesso di documentare una sistematica attività di cessione di hashish e marijuana nel territorio arianese.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ariano Irpino, misura cautelare per spaccio: giovane arrestato dalla Guardia di Finanza

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