Operazione anti-droga nella casa circondariale di Ariano Irpino

Nella casa circondariale di Ariano Irpino, le forze dell’ordine hanno portato a termine un’operazione contro il traffico di droga e l’uso di telefoni cellulari all’interno delle strutture penitenziarie. Durante i controlli, sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e dispositivi elettronici non autorizzati, contribuendo a rafforzare le misure di sicurezza e prevenzione all’interno del carcere.

Droga e telefoni in carcere: lodevole operazione della Polizia Penitenziaria nella C.C. di Ariano Irpino. A darne notizia è la segreteria GAU UIL FP di Ariano Irpino.Nella serata del 7 aprile, su disposizione della Direzione, sembrerebbe che sia stata condotta una brillante operazione all’interno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Blitz notturno al carcere di Ariano Irpino: sequestri di droga e cellulari durante una maxi operazioneAriano Irpino, 9 aprile 2026 — Nella notte tra l’8 e il 9 aprile, presso la casa circondariale di Ariano Irpino, è stata effettuata una perquisizione... Droga nascosta durante i colloqui: sventato tentativo nel carcere di Ariano IrpinoAlla Casa Circondariale di Ariano Irpino è stato sventato un nuovo tentativo di introdurre droga durante i colloqui. Temi più discussi: Ariano Irpino, sequestrati 3,3 chili di cocaina: un arresto dopo il controllo in auto · CosenzaChannel.it; BLOCCATO CON OLTRE 3 KG DI COCAINA, ARRESTATO DALLA FINANZA; Cocaina nascosta in auto, sequestrati oltre 3 chili: scatta arresto. In carcere Ariano Irpino sequestrati telefoni e droga in perquisizione notturnaQuattro telefoni cellulari, un router, una significativa quantità di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e hashish sono stati sequestrati nel carcere di Ariano Irpino nel corso di una perquisizione ... ansa.it Ariano Irpino, sequestrati 3,3 chili di cocaina: un arresto dopo il controllo in autoOperazione della Guardia di Finanza con il supporto delle unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego di Napoli: droga nascosta nel veicolo, sequestrati anche cellulare e auto ... cosenzachannel.it Pina-Pizzeria Oasi | Ariano Irpino - facebook.com facebook