Incidente sul lavoro al Porto di Pozzuoli feriti tre operai | uno è grave

Tre operai sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro nel Porto di Pozzuoli, quando sono stati colpiti da una catena metallica. Uno di loro ha subito ferite gravi ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale con un'ambulanza. Gli altri due operai hanno riportato ferite meno gravi e sono stati accompagnati in ospedale per le cure del caso.

Da quanto si apprende, gli operai sono stati colpiti da una catena metallica. Il più grave dei tre è stato soccorso da un'ambulanza e trasportato d'urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Pozzuoli, incidente al pontone galleggiante: due feriti, uno è grave Incidente nel Viterbese, Bmw sbanda e finisce contro un albero: tre carabinieri feriti, uno è graveTre carabinieri feriti è il bilancio dell'incidente di stamattina sulla strada provinciale nel Viterbese. Contenuti utili per approfondire Incidente sul lavoro al Porto di... Argomenti discussi: SPETTACOLI - Trattamento di fine rapporto - Dedicato alla sicurezza sul lavoro al Teatro Sala Molière di Pozzuoli. Operaio ferito gravemente in incidente sul lavoro nel porto di PozzuoliUn operaio è rimasto ferito gravemente ed altri due in maniera più lieve dopo essere stati colpiti da una catena metallica che si è sganciata mentre veniva issata una delle rampe di accesso al pontone ... ansa.it Pozzuoli, cede una cima della gru sul pontone. Due feriti, uno è gravissimoMattinata di paura e tensione al porto di Pozzuoli, dove un grave incidente sul lavoro ha provocato il ferimento di due operai, uno dei quali versa in condizion ... ildispariquotidiano.it