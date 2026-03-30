Palestrina Grave incidente stradale in Via Quadrelle Muore mentre distribuisce volantini investito da un’auto La strada è chiusa al traffico

A Palestrina, in via Quadrelle, si è verificato un grave incidente stradale poco dopo le 9 di questa mattina. Un uomo che stava distribuendo volantini è stato investito da un'auto e ha perso la vita. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell'ordine. Le informazioni disponibili sono ancora parziali.

Il tutto è accaduto in Via Quadrelle (la strada che congiunge Palestrina e Valmontone) nel tratto prossimo alla confluenza con la SR 155 per Fiuggi. Secondo quanto reso noto finora, un uomo intento a distribuire volantini sarebbe stato falciato da un’auto che percorreva quel tratto viario. Gli immediati soccorsi, compreso l’interventi dell’eliambulanza, non sono serviti a salvargli la vita. Le gravi ferite riportate nell’impatto ne hanno provocato il decesso. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita . 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Palestrina. Grave incidente stradale in Via Quadrelle. Muore mentre distribuisce volantini investito da un’auto. La strada è chiusa al traffico Articoli correlati Leggi anche: Incidente a Pontedecimo, 54enne muore investito da un camion mentre attraversa la strada Leggi anche: Incidente stradale sulla Prenestina, donna muore nello scontro tra auto e camion Ama: strada chiusa Approfondimenti e contenuti su Via Quadrelle Argomenti discussi: Auto si ribalta in strada, due ragazze estratte dalle lamiere in codice rosso; Pignataro Interamna, perde il controllo dell’auto e si schianta contro lo spartitraffico: grave una 69enne.