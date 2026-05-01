Incidente in superstrada due i veicoli coinvolti Feriti e traffico in tilt

Oggi sulla statale 76 “della Val d’Esino” si è verificato un incidente che ha coinvolto due veicoli, provocando feriti e la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Ancona all’altezza di Jesi, nel chilometro 66. La strada è stata bloccata al traffico per diverse ore, con conseguenti disagi alla circolazione. La dinamica dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte sono ancora in fase di accertamento.

La statale 76 “della Val d’Esino” è stata emporaneamente chiusa al traffico lungo la carreggiata in direzione Ancona a causa di un incidente all’altezza di Jesi (km 66), avvenuto nel pomeriggio di oggi. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture. La viabilità in direzione Ancona è.🔗 Leggi su Anconatoday.it 10 Highway Collisions and Mistakes Caught on Camera Notizie correlate Incidente lungo la Tangenziale Sud in direzione Milano: tre mezzi coinvolti e due feriti, traffico in tiltUn incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì, 6 febbraio, lungo la tangenziale Sud di Torino, all'altezza di corso Allamano in direzione... Incidente in Fipili oggi a Montopoli: vari veicoli coinvolti, arriva Pegaso. Traffico in tiltMontopoli Valdarno, 31 marzo 2026 – Mattinata difficile quella di martedì 31 marzo sulla Firenze Pisa Livorno. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incidente Avezzano-Sora, scontro frontale sulla superstrada: muore un giovane, due feriti; Nuovo incidente sulla superstrada del Liri, un morto e due feriti; Grave incidente tra un'auto e un furgone sulla Superstrada Ferentino-Sora, due feriti in codice rosso; Ancora un incidente sulla superstrada killer: due feriti. Incidente in superstrada, due feritiIncidente sulla superstrada Sora-Ferentino all'altezza di Castelmassimo in direzione Sora. Sarebbero due le persone ferite. E' successo dopo le 18. Una Fiat 500X è finita contro il guard-rail. ciociariaoggi.it Veroli, incidente sulla superstrada all'altezza di Castelmassimo: due i feritiPaura sulla superstrada Sora–Ferentino, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due persone. Il sinistro è avvenuto nel tratto all’altezza ... ilmessaggero.it Il personal trainer è stato ucciso il 13 aprile mentre portava a spasso il cane. Una delle ipotesi è che si tratti di una vendetta per un incidente avvenuto nel 2023 - facebook.com facebook #Viabilità | #incidente | A13 Traffico Bloccato e tratto chiuso tra Occhiobello e Villamarzana con 4 km di coda Coda di 5 km tra Ferrara Nord e Occhiobello direzione Padova Mezzo pesante ribaltato #Luceverde x.com