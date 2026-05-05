Inseguimento sul Gra finisce con un incidente | coinvolti 4 veicoli traffico in tilt

Un inseguimento delle forze dell’ordine ha causato un incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma, all’altezza del km 4 tra Casal del Marmo e Boccea. Quattro veicoli sono rimasti coinvolti nell’incidente, provocando disagi e rallentamenti nel traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia, che ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. La circolazione rimane rallentata nella zona.

Roma, 5 maggio 2026 – Incidente sul Gra di Roma, all’altezza del km 4, tra Casal del Marmo e Boccea, durante un inseguimento delle forze dell’ordine. Quattro i veicoli coinvolti. Sul posto i sanitari del 118 e il personale Anas. Il traffico è rallentato lungo la carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare. Al momento il transito è consentito solo sulla corsia di marcia lenta. .🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it SI SCHIANTA DOPO INSEGUIMENTO CON I CARABINIERI, ARRESTATO! Notizie correlate Leggi anche: Roma, incidente sul Gra durante un inseguimento: coinvolti quattro veicoli, traffico bloccato Incidente in superstrada, due i veicoli coinvolti. Feriti e traffico in tiltLa statale 76 “della Val d’Esino” è stata emporaneamente chiusa al traffico lungo la carreggiata in direzione Ancona a causa di un incidente... Altri aggiornamenti Roma, incidente sul Gra dopo inseguimento sul Gra: coinvolte 4 auto, traffico in tilt. Fermato un uomoDisagi e rallentamenti tra gli automobilisti dopo lo schianto tra 4 auto. Fermato l'uomo alla guida che era in fuga con una vettura rubata ... adnkronos.com Roma, incidente sul Gra durante un inseguimento: coinvolti quattro veicoli, traffico bloccatoQuattro veicoli coinvolti in un incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma durante un inseguimento delle forze dell’ordine. È accaduto oggi, martedì 5 maggio, lungo la carreggiata esterna all’altez ... fanpage.it