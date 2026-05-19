Incidente in via Belvedere tra auto e scooter | accertamenti in corso

Da salernotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un incidente in via Belvedere, poco distante da via Irno. Secondo le prime informazioni, uno scooter e un'auto sono entrati in collisione, con le cause ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno svolgendo gli accertamenti del caso. Nessuna comunicazione ufficiale sui feriti o sui danni materiali, mentre le operazioni di rilievo sono in corso.

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Brutto incidente, nella tarda mattinata di oggi, in via Belvedere, poco distante da via Irno. Per cause da accertare, uno scooter e un'auto si sono scontrati. Sul posto, oltre ai sanitari e alle forze dell'ordine, gli operatori di Strade Sicure per il ripristino della carreggiata. Si indaga per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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