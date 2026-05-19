Incidente in via Belvedere tra auto e scooter | accertamenti in corso
Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un incidente in via Belvedere, poco distante da via Irno. Secondo le prime informazioni, uno scooter e un'auto sono entrati in collisione, con le cause ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno svolgendo gli accertamenti del caso. Nessuna comunicazione ufficiale sui feriti o sui danni materiali, mentre le operazioni di rilievo sono in corso.
Brutto incidente, nella tarda mattinata di oggi, in via Belvedere, poco distante da via Irno. Per cause da accertare, uno scooter e un'auto si sono scontrati. Sul posto, oltre ai sanitari e alle forze dell'ordine, gli operatori di Strade Sicure per il ripristino della carreggiata. Si indaga per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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