Un incendio si è verificato in via Coviello a Catania, provocando la distruzione di un’auto e di uno scooter. Le fiamme hanno causato danni anche a un edificio nelle vicinanze. Le cause dell’incendio sono al momento in fase di accertamento dalle autorità competenti. Non si sono registrati feriti. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi per chiarire l’origine dell’incendio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fiamme in via Coviello, danni anche a un edificio. Catania, 22 aprile 2026. Un violento incendio, la cui origine è ancora oggetto di indagine, ha completamente distrutto un’auto e uno scooter in via Coviello, a Catania. Il rogo ha inoltre provocato danni a un’altra vettura parcheggiata nelle vicinanze e all’ingresso di un edificio, aggravando il bilancio dell’accaduto. Colonna di fumo visibile in tutta la zona. Le fiamme hanno generato una densa e alta colonna di fumo nero, chiaramente visibile da diversi punti della città, creando preoccupazione tra i residenti dell’area. Intervento immediato di vigili del fuoco e polizia.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Incendio a Catania: distrutti un’auto e uno scooter, accertamenti in corso

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