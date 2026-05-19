Incidente in via Belvedere scooter cade sull' asfalto | accertamenti in corso

Da salernotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda mattinata di oggi, in via Belvedere, si è verificato un incidente che ha coinvolto uno scooter caduto sull'asfalto. L'episodio si è verificato in prossimità di via Irno, ma ancora non sono stati chiariti i motivi dell'incidente né se altri mezzi siano coinvolti. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine che stanno verificando la dinamica dell'accaduto. Al momento, non ci sono informazioni su eventuali feriti o danni a persone o proprietà.

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Brutto incidente, nella tarda mattinata di oggi, in via Belvedere, poco distante da via Irno. Per cause da accertare, uno scooter è finito al suolo: non si sa se siano o meno coinvolti altri mezzi. Sul posto, oltre ai sanitari e alle forze dell'ordine, gli operatori di Strade Sicure per il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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