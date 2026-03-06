Incidente mortale sull' A30 all' altezza di Sarno | accertamenti in corso

Un incidente mortale si è verificato questa sera sull'autostrada A30, all’altezza di Sarno. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno svolgendo gli accertamenti necessari. Una persona ha perso la vita nell’impatto. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Tragico incidente stradale sull'autostrada A30, questa sera, all'altezza di Sarno: purtroppo una persona é deceduta. Sul posto, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Non si hanno ancora dettagli sull'accaduto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Incidente sull'A30, all'altezza di Mercato San Severino: corrono i soccorsiBrutto incidente, nel pomeriggio, sulla A30, in direzione Caserta: poco prima dell'uscita di Mercato San Severino, infatti, due vetture sono rimaste... Incidente sull’A30, camion di traverso: traffico in tilt verso sudTraffico paralizzato, questa mattina, lungo l’autostrada A30 Caserta–Salerno a causa di un incidente avvenuto nel tratto compreso tra la barriera di...