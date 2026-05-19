Incidente fra due veicoli conducente trasportato all' ospedale di Perugia

Da perugiatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, 19 maggio, si è verificato un incidente in via della Bastiglia a Città di Castello, coinvolgendo due automobili. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Uno dei conducenti è stato trasportato all’ospedale di Perugia per accertamenti. Al momento, non ci sono dettagli sulle cause dello scontro né su eventuali feriti altri rispetto a chi è stato portato in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

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Incidente nella mattinata di oggi, 19 maggio, in via della Bastiglia a Città di Castello dove sono rimasti coinvolti due veicoli.L'impatto, avvenuto intorno alle 12.00, ha danneggiato entrambi i mezzi e il conducente di uno di questi, un uomo residente a Città di Castello, è rimasto ferito ed è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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