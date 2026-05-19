Incidente fra due veicoli conducente trasportato all' ospedale di Perugia

Nella mattinata di oggi, 19 maggio, si è verificato un incidente in via della Bastiglia a Città di Castello, coinvolgendo due automobili. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Uno dei conducenti è stato trasportato all’ospedale di Perugia per accertamenti. Al momento, non ci sono dettagli sulle cause dello scontro né su eventuali feriti altri rispetto a chi è stato portato in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

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