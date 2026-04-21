Incidente fra auto e moto nel salernitano | giovane trasportato in ospedale

Ieri sera a Pontecagnano Faiano, in Corso Umberto I, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto poco dopo le 22:30. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno soccorso un giovane coinvolto nell’incidente e lo hanno trasportato in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi di legge. Nessuna altra persona è risultata coinvolta nel sinistro.

Paura ieri sera in pieno centro a Pontecagnano Faiano. Poco dopo le 22:30, in Corso Umberto I, un violento impatto tra un motociclo e un’autovettura ha richiesto l’immediato intervento dei sanitari del 118. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Scontro fra due auto e una moto: un ferito trasportato in ospedaleTraffico in tilt e pesanti disagi alla circolazione lungo la strada statale 685 "Delle Tre Valli Umbre" a seguito di un grave incidente stradale... Grave incidente in moto: giovane originario di Coreno Ausonio trasportato in ospedale in codice rossoIl ragazzo, residente a Montecarlo, è rimasto coinvolto in un drammatico sinistro. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tragico incidente sulla strada statale tra Abruzzo e Lazio: una vittima; Incidente mortale a Misilmeri, scontro fra un'auto e uno scooter in via Nazionale: muore un diciottenne; Scontro tra auto e scooter ad Aosta: un ferito in ospedale; Scontro tra auto a San Vito Romano, due bambini e la mamma estratti dalle lamiere. Incidente sul Gra, scontro fra due auto: morto un uomo di trentacinque anni, ferita una donnaUn incidente mortale si è verificato sul Grande raccordo anulare nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile 2026. A mezzanotte e un quarto due vetture si sono scontrate ... leggo.it Incidente a Rotondi, impatto tra auto e moto: due persone in terapia intensivaÈ di due feriti gravi il bilancio dello scontro tra un'auto e una moto avvenuto poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica notte, sulla statale Appia nel territorio di Campizze ... ilmattino.it Ascoli Piceno, dalla chat alla discussione furiosa poi il fendente all’addome. In carcere un 54enne, che si difende: "Incidente durante una colluttazione". Leggi l'articolo #omicidio - facebook.com facebook Brutto incidente in campo per #Klinsmann jr.: "La mia stagione finisce qui" x.com