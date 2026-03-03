Incidente fra tre veicoli sulla provinciale | un morto Feriti in ospedale

Un incidente si è verificato sulla provinciale di Oria coinvolgendo una Fiat Punto, una Volkswagen T-Roc e un Ford Tourneo. Nell’impatto sono rimaste ferite alcune persone e una ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. Le persone ferite sono state trasportate in ospedale.

Incidente tra tre veicoli, due auto e un furgoncino, lungo la circonvallazione di Oria. Per uno degli occupanti i veicoli - una Fiat Punto, una Volkswagen T-Roc e un Ford Tourneo - non c'è stato purtroppo nulla da fare: sarebbe deceduto sul colpo. Sul posto 118, polizia locale e carabinieri di Oria. Da chiarire le cause dello scontro, avvenuto poco dopo il rondò per Manduria lungo la strada per Cellino San Marco (sp 51-bis). La vittima sarebbe un 46enne ed era a bordo della Fiat Punto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incidente fra tre veicoli sulla provinciale: un morto. Feriti in ospedale Incidente fra due auto sulla strada provinciale di Racalmuto: 6 feriti in ospedaleCinque, forse sei, i feriti - già trasferiti negli ospedali San Giovanni di Dio di Agrigento e Barone Lombardo di Canicattì -dopo un incidente... Incidente sul raccordo, tre veicoli coinvolti e strada chiusa: 3 feriti in ospedaleIncidente stradale domenica pomeriggio sul raccordo della A21, la Corda Molle, nel tratto tra Poncarale e Flero, in territorio di quest'ultimo: come... [Action Cops] Choppers hunt terrorists—female sniper Barrett takes headshot from miles! Aggiornamenti e contenuti dedicati a Incidente fra tre veicoli sulla... Temi più discussi: Incidente sul Raccordo: scontro tra tre veicoli, uno si ribalta. Un ferito; Incidente sull'autostrada A29, tamponamento fra due mezzi pesanti e un'auto: traffico in tilt; Potenza, scontro fra tre veicoli sulla statale: un decesso; Incidenti a Viterbo: due auto si ribaltano, una bambina tra i tre feriti. Incidente in autostrada, chilometri di codeTraffico temporaneamente bloccato sull'A1 in Umbria, tra Orvieto ed Attigliano in direzione sud per un incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti almeno tre veicoli, al momento di registrano div ... rainews.it Tamponamento a catena sulla A29. Traffico verso Palermo in tilt per oltre un'oraScontro tra due mezzi pesanti e alcune auto nell'autostrada Palermo-Mazara del Vallo tra le gallerie di Isola delle Femmine in direzione del capoluogo ... rainews.it Alex Biasin, vandalizzata la lapide del 18enne morto in un incidente insieme alla fidanzata Distrutti i genitori: «Un incubo, non dormiamo più la notte» - facebook.com facebook Quartu, ancora in prognosi riservata il 25enne ferito nell'incidente di via Colombo x.com