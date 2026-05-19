Inchiostri | il maestro Bruno Samperi espone a Padova tra arte e sostenibilità

Domenica 24 maggio 2026, una giornata all'insegna della cultura, della freschezza visiva e della natura, in una delle cornici più verdi e suggestive della città. La grande arte dello Stretto incontra la sostenibilità e la natura del Veneto. Domenica 24 maggio 2026, dalle ore 10:00 alle 17:00, il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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