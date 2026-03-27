Al Museo del Cioccolato si è aperta oggi alle 18 la mostra “Perugia a Passo d’Uovo”, dedicata all’arte contemporanea attraverso le opere di Francesco Quintaliani. La rassegna presenta maxi uova realizzate dall’artista, esposte nelle sale del museo. L’evento coinvolge il pubblico nel contesto di un programma che unisce arte e cioccolato.

Il programma di “Perugia a Passo d’Uovo” dedica spazio anche all’arte contemporanea con QUINTOV, la mostra di maxi uova realizzate dal maestro Francesco Quintaliani, inaugurata oggi alle ore 18. Quintaliani porta avanti da oltre trent’anni una ricerca visiva che combina cromatismo intenso e prospettive dinamiche, utilizzando una tecnica che integra pittura acrilica, collage e interventi manuali. Il risultato è una serie di opere che restituiscono energia e movimento ai luoghi simbolo del territorio. La mostra sarà visitabile fino al 13 aprile con ingresso libero negli orari di apertura del museo. Perugia si immerge nella luce: arriva Interactivo, lo show che trasforma l’auditorium San Francesco in un universo digitale "Pretiosa", a Perugia la mostra collettiva a cura di Giorgio Bonomi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - "Quintov", il maestro Francesco Quintaliani espone le sue uova d'artista al Museo del Cioccolato

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Discussioni sull' argomento Arte e cioccolato A Passo d’Uovo: le maxi uova di Francesco Quintaliani; A passo d’uovo 27 marzo – 6 aprile 2026 Perugia; CIOCCOLATO, ARTE E CITTÀ A PERUGIA LA PASQUA SI VIVE A PASSO D’UOVO; Uova artistiche Perugia: Quintaliani trasforma la città.

Disponibili dal 27 Aprile presso la sede di Fondazione Avanti Tutta le maglie Grifonissima firmate quest'anno dall'artista perugino Francesco Quintaliani. Avanti tutta and...save the date! #GRIFONISSIMA #Icron #running #quintalianidesign - facebook.com facebook