L’arte messinese sbarca a Padova | le opere Inchiostri del Maestro Bruno Samperi in mostra al Fenice Green Energy Park
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La grande arte dello Stretto incontra la sostenibilità e la natura del Veneto. Domenica 24 maggio 2026, dalle ore 10 alle 17, il Fenice Green Energy Park di Padova ospiterà l'esposizione straordinaria del Maestro Bruno Samperi, stimato pittore e artista messinese.La mostra, intitolata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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