Dossieraggi illegali la Procura di Milano ha chiuso il secondo filone dell’inchiesta su Equalize | notificati 81 avvisi ad altrettanti indagati

La Procura di Milano ha annunciato la chiusura del secondo filone delle indagini sull’inchiesta Equalize, riguardante presunti casi di spionaggio e dossieraggi illegali. Sono stati notificati 81 avvisi di garanzia a altrettanti indagati. La decisione è stata comunicata questa mattina con un provvedimento ufficiale, che conclude questa fase dell’iter giudiziario.

Con un provvedimento reso noto questa mattina, la Procura di Milano ha chiuso il secondo filone delle indagini relativo ai presunti casi di spionaggio e ai dossieraggi illegali relativi al caso Equalize. Al centro di questo spin off sui clienti del’azienda, in vista dell’eventuale richiesta di processo, figurano come indagate ben 81 persone. Tra queste ci sono Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei figli del fondatore di Luxottica, e Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo e accusato per il caso del presunto spionaggio ai danni di Marcell Jacobs. Dossieraggi illegali, la Procura di Milano ha chiuso il secondo filone dell’inchiesta su Equalize. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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