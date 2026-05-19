Inchiesta corruzione chiesto il rinvio a giudizio per l' ex-sindaca Bugetti e per Matteini Bresci

Nelle ultime ore, la Direzione distrettuale antimafia di Firenze ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio contro l’ex-sindaca di Prato e un imprenditore tessile, entrambi accusati di corruzione. La procedura riguarda un'inchiesta in corso che coinvolge le due persone, senza ulteriori dettagli sui capi di imputazione o sulle accuse specifiche. La richiesta di giudizio rappresenta un passaggio formale nel procedimento legale avviato a seguito delle indagini condotte dalle autorità competenti.

Nelle scorse ore, la Direzione distrettuale antimafia di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex-sindaca di Prato Ilaria Bugetti e l’imprenditore tessile Riccardo Matteini Bresci, entrambi accusati di corruzione. Proprio l'inchiesta della DDA, la scorsa estate, aveva portato alle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Inchiesta corruzione, chiesto rinvio a giudizio per governatore Roberti

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