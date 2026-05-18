La procura di Prato ha concluso le indagini sulla vicenda di corruzione e ha deciso di chiedere il rinvio a giudizio per l'ex sindaca e per un'altra persona coinvolta. La decisione arriva dopo aver raccolto gli elementi necessari durante le indagini, terminate a fine marzo. Ora si attende la calendarizzazione dell'udienza preliminare nel procedimento che riguarda i due imputati. La vicenda riguarda presunti illeciti legati alla gestione amministrativa del Comune.

PRATO – La Dda di Firenze ha chiesto il processo per l’ex sindaca di Prato Ilaria Bugetti, per l’imprenditore tessile Riccardo Matteini Bresci e per altri due imputati con l’accusa di corruzione. La Dda ha chiuso le indagini a fine marzo e adesso ha proceduto con la richiesta di rinvio a giudizio. L’udienza preliminare è stata fissata per il 2 luglio 2026. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato, inchiesta corruzione: rinvio a giudizio per ex sindaca Bugetti e per Metteini Bresci

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