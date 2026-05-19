Incendio in villa | coppia di noti commercianti intossicata Lui torna in casa per salvarla

Questa mattina a Sant’Ilario d’Enza si è verificato un incendio in una villa, che ha coinvolto una coppia di commercianti. L’incendio ha causato l’intossicazione di entrambi, che sono stati trasportati in camera iperbarica. L’uomo è entrato nell’abitazione per mettere in salvo la moglie, ancora all’interno. Le operazioni di spegnimento sono state svolte dai vigili del fuoco, intervenuti sul luogo poco dopo l’allarme. La causa dell’incendio non è ancora stata stabilita.

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Reggio Emilia, 19 maggio 2026 – Coppia di coniugi finisce in camera iperbarica a causa di un incendio scoppiato questa mattina, intorno alle ore 8, nella loro abitazione a Sant’Ilario d’Enza. Ad avere la peggio è stata la donna, trovata in gravi condizioni dopo aver respirato i fumi dell’incendio. Il marito, secondo quanto ricostruito, sarebbe rientrato in casa per soccorrerla mentre lei si trovava già incosciente, rimanendo a sua volta intossicato. Si tratta di due noti commercianti di circa 65 anni. https:www.ilrestodelcarlino.itravennacronacascrittore-killer-partigiano-sqq1uxdx Le fiamme dalla taverna. Il rogo si è sviluppato all’interno dell’abitazione, una elegante villa situata all’incrocio tra via Ho Chi Minh e via Braglia, a poche centinaia di metri dal centro storico del paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio in villa: coppia di noti commercianti intossicata. Lui torna in casa per salvarla ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incendio in villa: coppia di noti commercianti intossicata. Lui torna in casa per salvarla, sono in camera iperbaricaReggio Emilia, 19 maggio 2026 – Coppia di coniugi finisce in camera iperbarica a causa di un incendio scoppiato questa mattina, intorno alle ore 8,... Principio di incendio in mansarda a Castiglion Fiorentino: anziana lievemente intossicataPrincipio di incendio in una abitazione a Castiglion Fiorentino nella mattinata di oggi.