Principio di incendio in mansarda a Castiglion Fiorentino | anziana lievemente intossicata

Stamattina a Castiglion Fiorentino un principio di incendio ha coinvolto una mansarda situata tra via Val di Chio e via di San Quirico, vicino al centro storico. Le chiamate ai soccorsi sono arrivate intorno alle 11, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Una donna anziana è rimasta lievemente intossicata durante l'incendio.

Principio di incendio in una abitazione a Castiglion Fiorentino nella mattinata di oggi. L'allarme è scattato intorno alle 11 in una casa situata tra via Val di Chio e via di San Quirico, ai piedi del centro storico castiglionese. Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sviluppate nella mansarda dell'abitazione. Una donna anziana che si trovava all'interno è rimasta lievemente intossicata dal fumo ed è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. Sul luogo dell'incendio sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando di Arezzo, che hanno rapidamente domato le fiamme e provveduto a mettere in sicurezza l'edificio, e gli agenti della polizia municipale di Castiglion Fiorentino per gli accertamenti e la gestione della viabilità nella zona.