La camera iperbarica di Fidenza raddoppia al via i lavori | è l’unica struttura pubblica del genere in Regione

Sono iniziati i lavori per la costruzione di una seconda camera iperbarica all’Ospedale di Vaio a Fidenza. Questa struttura pubblica, unica nel suo genere nella regione, avrà 14 posti aggiuntivi e porterà il totale a 28. La nuova camera sarà dotata di tecnologie avanzate pensate per migliorare la sicurezza e il comfort dei pazienti.

