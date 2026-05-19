Incendio in una villetta | a fuoco la taverna

Nel primo pomeriggio di lunedì 18 maggio, un incendio si è sviluppato all’interno di una villetta in via Eschilo, a Seregno. Le fiamme hanno interessato principalmente la taverna, provocando fumo visibile e allarmando i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’abitazione. Non risultano persone ferite o coinvolte direttamente dall’incendio, che è stato subito circoscritto.

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Paura a Seregno per un incendio divampato all’interno di una villetta. É accaduto intorno alle 14.45 di lunedì 18 maggio in una villetta di via Eschilo.Secondo quando appreso le fiamme hanno coinvolto la taverna ubicata al seminterrato della villetta. Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Village That Chose to Die | Eyam's Plague Boundary Sullo stesso argomento Leggi anche: Incendio in una villetta: a fuoco la cucina Leggi anche: Paura nella villetta: scoppia un incendio, una donna soccorsa Incendio in una villetta: a fuoco la cucina ift.tt/V140yFA ift.tt/FGaMmkd x.com Incendio in una villetta in via Negri, alloggio al piano terra inagibile (foto)Intorno alle ore 14.30 di venerdì 15 maggio 2026, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Assisi sono intervenuti in via Ada Negri ad Assisi per un incendio sviluppatosi all’interno di una villetta. L ... assisinews.it Fiamme al piano terra di una villetta, donna soccorsa dai sanitari del 118Fiamme al piano terra di una villetta ad Assisi. Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 15 maggio, intorno alle 14.30 i Vigili del fuoco del distaccamento di Assisi sono intervenuti in via Ada Negri ... perugiatoday.it