Incendio in una villetta | a fuoco la cucina
Un incendio si è verificato in una villetta situata a Usmate Velate, interessando la zona della cucina al secondo piano dell’abitazione. L’incidente ha causato il pronto intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti per domare le fiamme. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze gravi. La causa dell’incendio non è ancora stata ufficialmente accertata, e le autorità stanno procedendo con le verifiche del caso.
Paura in una villetta di Usmate Velate. Scoppia un incendio all’interno della cucina di un appartamento posto al secondo piano di una villetta.Il rogo è divampato intorno alle 13.45 di lunedì 18 maggio a Usmate Velate, in una villetta in via Tazza. Sono stati allertati subito i soccorsi. Sul. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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