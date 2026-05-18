Incendio in una villetta | a fuoco la cucina

Un incendio si è verificato in una villetta situata a Usmate Velate, interessando la zona della cucina al secondo piano dell’abitazione. L’incidente ha causato il pronto intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti per domare le fiamme. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze gravi. La causa dell’incendio non è ancora stata ufficialmente accertata, e le autorità stanno procedendo con le verifiche del caso.

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