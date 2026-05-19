Incendio in cucina in Brianza | in fiamme una villetta
Nel primo pomeriggio di lunedì, una villetta in Brianza è stata interessata da un incendio divampato nella cucina. Le fiamme sono scoppiate intorno all'ora di pranzo, in una giornata di maggio caratterizzata da condizioni di calma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno cercato di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non risultano persone coinvolte o ferite, ma i danni alla struttura sono ancora in fase di valutazione.
Le fiamme sono divampate nel cuore del pomeriggio di lunedì, all'ora di pranzo di una tranquilla giornata di maggio. L'incendio ha interessato la cucina di un appartamento al secondo piano di una villetta in via Tazza, a Usmate Velate, comune della Brianza monzese al confine con la provincia di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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