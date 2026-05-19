Incendio in cucina in Brianza | in fiamme una villetta

Nel primo pomeriggio di lunedì, una villetta in Brianza è stata interessata da un incendio divampato nella cucina. Le fiamme sono scoppiate intorno all'ora di pranzo, in una giornata di maggio caratterizzata da condizioni di calma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno cercato di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non risultano persone coinvolte o ferite, ma i danni alla struttura sono ancora in fase di valutazione.

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