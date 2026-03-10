Incendio all' alba a Monfalcone | una cucina invasa dalle fiamme

Alle 6 di questa mattina, un incendio è divampato in un appartamento di via Tacitiana a Monfalcone. Le fiamme hanno coinvolto una cucina, causando danni alla stanza e rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Non si segnalano feriti o altre persone coinvolte nell’incendio. Sul posto sono arrivati i soccorritori per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

In via Tacitiana intorno alle sei del mattino di oggi, martedì 10 marzo. Cause al vaglio delle autorità, sul posto i vigili del fuoco Incendio all’alba a Monfalcone: intorno alle sei del mattino di oggi, martedì 10 marzo, un appartamento è andato a fuoco in via Tacitiana. Come riporta Il Piccolo, le fiamme hanno interessato la cucina dell’appartamento in questione e in quel momento nessun inquilino era in casa. Sul posto i vigili del fuoco di Monfalcone, che hanno fatto evacuare l’edificio e spento il fuoco. Non sono ancora note le cause che hanno portato al rogo. TriestePrima è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Articoli correlati

Incendio a Monfalcone: fiamme nella cucina, nessun feritoUn rogo improvviso ha sconvolto la tranquilla mattinata di Monfalcone, un quartiere storico della provincia di Gorizia.

Incendio in casa: mamma 98enne e figlia di 73 anni muoiono nell'abitazione invasa dalle fiamme e dal fumoCEREA (VERONA) - Tragedia nella serata di ieri, mercoledì 18 febbraio, a Cherubine di Cerea, in provincia di Verona: due persone, mamma e figlia,...

Una selezione di notizie su Incendio all'alba a Monfalcone una...

Temi più discussi: Incendio all’alba a Torre Faro: scuola chiusa, verifiche in corso; Incendio in casa all’alba: morta una donna; Incendio all’alba a Fusignano: muore signora 91enne; Paura all'alba a Monfalcone, fiamme in un appartamento: evacuato un intero condominio.

Rogo all’alba a Cerea, condominio in fiamme: 15 in ospedaleUn risveglio drammatico quello di oggi, 10 marzo per i residenti di un condominio in via Calcara a Cerea, avvolto da un incendio ... veronaoggi.it

Incendio all’alba a Fusignano: muore signora 91enneIncendio a Fusignano, in via Curiel. Una donna di 91 anni è in gravi condizioni dopo aver inalato una grande quantità di fumo ... ravennanotizie.it

Incendio in una casa a Filetta di San Cipriano Picentino. Un 50enne resta intossicato. Trasportato in ospedale. - facebook.com facebook

#Pistoia, dalle ore 5 di stamattina intervento #vigilidelfuoco in corso a Pescia per un'esplosione, causata probabilmente da una fuga di gas, e successivo incendio in un'abitazione. In atto operazioni di ricerca di un uomo segnalato come disperso [ #10marzo 7: x.com