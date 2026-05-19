Incendio all'università della Tuscia | chiuse le indagini per sette indagati

Le autorità hanno concluso le indagini riguardanti l'incendio che ha interessato un edificio dell'università della Tuscia a Viterbo il 4 giugno 2025. Sette persone sono state coinvolte nel procedimento, che ora si avvicina alla fase processuale. Le indagini hanno raccolto elementi relativi alle cause e alle responsabilità dell'incendio, senza che siano stati ancora resi noti dettagli specifici sulle accuse o sui sospettati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui