Incendio all'università della Tuscia | chiuse le indagini per sette indagati
Le autorità hanno concluso le indagini riguardanti l'incendio che ha interessato un edificio dell'università della Tuscia a Viterbo il 4 giugno 2025. Sette persone sono state coinvolte nel procedimento, che ora si avvicina alla fase processuale. Le indagini hanno raccolto elementi relativi alle cause e alle responsabilità dell'incendio, senza che siano stati ancora resi noti dettagli specifici sulle accuse o sui sospettati.
Si sono chiuse per sette indagati le indagini sull'incendio divampato il 4 giugno 2025 nella struttura dell'Uni Tuscia a Viterbo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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