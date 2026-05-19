La procura di Prato ha deciso di chiudere le indagini su nove persone coinvolte nell’esplosione avvenuta il 9 dicembre 2024 in un deposito di Eni a Calenzano, in Toscana. Tra gli indagati, sette sono accusati di reati legati alla gestione e alla sicurezza dell’impianto. L’incidente ha provocato cinque morti e ventisette feriti. Le indagini hanno raccolto elementi che portano all’accertamento delle responsabilità delle persone coinvolte, senza ancora definire eventuali imputazioni formali.

Avviso di conclusione indagini dalla procura di Prato a nove indagati per l’esplosione del deposito Eni a Calenzano, in Toscana, che il 9 dicembre 2024 ha causato 5 morti, 27 feriti e danni ingenti. Sette sono dirigenti e preposti di Eni, due della società appaltatrice Sergen. Sono accusati a vario titolo di omicidio plurimo colposo, disastro colposo e lesioni. Invece l’incidente probatorio durato un anno esclude che Eni spa possa esser condannata per illecito amministrativo dato che, dice la procura “il modello organizzativo è risultato corretto” e “non sono emerse emergenze per un nesso eziologico tra previsioni del modello e eventi” accaduti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Calenzano, chiuse le indagini per 9 indagati: 7 sono di Eni

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