Nelle ultime ore, la Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha comunicato la chiusura delle indagini relative a un caso di corruzione che coinvolge un’ex sindaca di Prato e un imprenditore locale. Sono quattro le persone indagate nell’ambito dell’inchiesta, che riguarda presunti illeciti legati a pratiche di corruzione e favori. La notifica dell’avviso di conclusione delle indagini rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario in corso.

Nelle scorse ore, la Dda di Firenze ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini relative all’inchiesta per corruzione riguardante Ilaria Bugetti, ex-sindaca di Prato e l'imprenditore pratese Riccardo Matteini Bresci. L'ex-prima cittadina, si dimise dall'incarico lo scorso giugno a seguito dell'avviso di garanzia ricevuto dalla procura di Firenze. Nell'avviso di conclusione indagini, stando a quanto riportato da La Nazione, risultano altri due indagati oltre a Bugetti e Matteini Bresci: ci sarebbe anche il presidente del Consorzio Progetto Acqua Alessio Bitozzi, accusato dai pm Lorenzo Gestri, Antonino Nastasi e Lorenzo Boscaglidi aver fatto “attività di intermediazione” tra l'imprenditore ed il Comune di Orato mentre Matteini Bresci si trovava ai domiciliari per una precedente inchiesta. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Inchiesta corruzione ex-sindaca di Prato, chiuse le indagini: quattro indagati

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