Cinisi il generale Del Monaco vista la stazione dei carabinieri | Presidio fondamentale di legalità

Il generale di divisione Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione carabinieri Sicilia, ha visitato la stazione dei carabinieri di Cinisi. Durante l'incontro, ha incontrato i militari e ha sottolineato l'importanza del presidio di fronte alle attività di legalità svolte sul territorio. La visita si è svolta senza ulteriori dettagli o dichiarazioni pubbliche.

Il generale di divisione Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione carabinieri Sicilia, ha incontrato i militari della stazione di Cinisi. Accompagnato dal comandante della Compagnia di Carini, l'alto ufficiale è stato ricevuto dal luogotenente carica speciale Massimo Brunati, comandante della Stazione di Cinisi. Al centro del colloquio, un'attenta analisi delle principali criticità del territorio, con un focus particolare sulle strategie di contrasto alla criminalità in un'area nevralgica della provincia palermitana. Durante la visita il generale Del Monaco ha rivolto parole di vivo apprezzamento ai militari per il costante impegno profuso a tutela della comunità locale.