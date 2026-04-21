È stato inaugurato un nuovo giardino terapeutico all’interno del Centro Diurno Alzheimer “Amaducci” a Sesto Fiorentino. L’area è stata realizzata per offrire uno spazio di sollievo e stimolazione alle persone con demenza che frequentano il centro. La realizzazione del giardino si inserisce tra le iniziative dedicate al miglioramento delle condizioni di chi vive questa condizione. La struttura si trova nella provincia di Firenze e la data di apertura è il 21 aprile 2026.

Sesto Fiorentino (Firenze), 21 aprile 2026 – Un nuovo spazio dedicato alla cura e al benessere delle persone con demenza prende vita nel Centro Diurno Alzheimer “Amaducci” di Sesto Fiorentino. Il giardino terapeutico si chiamerà ‘ Myosotis ’, un nome che si ispira al fiore conosciuto come ‘non ti scordar di me’ e che richiama il valore della memoria, della cura e del legame che questo spazio desidera custodire e coltivare. L’ inaugurazione del giardino si terrà giovedì 23 aprile alle 14.30 al Centro Diurno “Amaducci”. Il giardino terapeutico. La Cooperativa Sociale Il Borro ha realizzato un giardino terapeutico pensato per la stimolazione cognitiva e sensoriale di utenti in fase avanzata di malattia, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e in partenariato con l’Associazione Arcusan.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nasce un giardino terapeutico dedicato alle persone con demenza

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