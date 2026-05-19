In stazione a Salsomaggiore con lo zaino pieno di ecstasy e ketamina | arrestato 36enne

Nella stazione di Salsomaggiore Terme, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 36 anni trovato con uno zaino contenente sostanze stupefacenti. Durante un controllo, sono stati trovati all’interno dell’accessorio quantitativi di ecstasy e ketamina. L’arresto è avvenuto nelle ultime ore, dopo un’attività investigativa portata avanti dagli uomini dell’arma nella zona. La sostanza è stata sequestrata e l’uomo è stato portato in caserma per le formalità di legge.

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