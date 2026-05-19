In stazione a Salsomaggiore con lo zaino pieno di ecstasy e ketamina | arrestato 36enne
Nella stazione di Salsomaggiore Terme, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 36 anni trovato con uno zaino contenente sostanze stupefacenti. Durante un controllo, sono stati trovati all’interno dell’accessorio quantitativi di ecstasy e ketamina. L’arresto è avvenuto nelle ultime ore, dopo un’attività investigativa portata avanti dagli uomini dell’arma nella zona. La sostanza è stata sequestrata e l’uomo è stato portato in caserma per le formalità di legge.
Negli ultimi giorni, i carabinieri di Salsomaggiore Terme hanno condotto una mirata operazione antidroga che si è conclusa con l'arresto di un cittadino italiano di 36 anni. Le accurate indagini dei militari hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo trovato in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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