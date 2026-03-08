Bloccato vicino alla stazione con 420 grammi di marijuana e cocaina nello zaino | arrestato

Un uomo è stato fermato vicino alla stazione centrale mentre trasportava 420 grammi di marijuana e cocaina nello zaino. Gli agenti di polizia lo hanno bloccato prima che potesse consegnare le sostanze. L’arresto è avvenuto sul posto, e la droga è stata sequestrata. L’uomo è stato portato in caserma per le procedure di rito.

È stato bloccato dagli agenti della polizia nella zona della stazione centrale prima che potesse consegnare le dosi di droga che aveva nello zaino. Il pusher, un catanese di 28 anni, è stato individuato a bordo della sua auto dai poliziotti della IV sezione investigativa "Contrasto al crimine diffuso" della squadra mobile, costantemente impegnati nelle azioni di controllo finalizzate a prevenire e a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti in città. Ancora una volta, il tempestivo intervento dei "falchi" ha permesso di sequestrare un quantitativo di sostanze, tra cocaina e marijuana, e di sottrarre introiti facili ed illeciti per la criminalità. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Focus 'ndrangheta, trovato in casa con 420 grammi di marijuana: arrestato 25enne a Taurianova In giro con cocaina, hashish e marijuana nello scooter, pusher 37enen arrestatoDurante la perquisizione, gli agenti hanno trovato in un borsello 250 grammi di sostanze stupefacenti di vario tipo già confezionati in dosi Un... Video Polizia: Milano, in hotel con 130 kg di marijuana nascoste nelle valige: due arresti Contenuti e approfondimenti su Bloccato vicino. Temi più discussi: Blocca una ragazza per un braccio alla stazione e tenta di baciarla: arrestato a Iglesias; Prima il negozio di modellismo, poi il bar: il folle piano del rapinatore col casco militare a Centocelle; Caos in centro: cinquantenne ubriaco tenta l'aggressione in un cantiere, scatta il Daspo urbano; Colpisce una ragazza con un pugno in faccia per rubarle l’iPhone, arrestato diciottenne. Ubriaco molesta operai in cantiere vicino alla stazione: interviene la poliziaMomenti di tensione nei pressi della stazione ferroviaria cittadina, dove un uomo in evidente stato di ebbrezza ha dato in escandescenze contro alcuni operai impegnati in un cantiere edile. Il protago ... scrivolibero.it Blocca una ragazza per strada, la molesta e prova a baciarla. Lei urla e sfugge alla violenza sessualePrima avrebbe bloccato una ragazza di 16 anni vicino alla stazione ferroviaria di Iglesias, poi l’avrebbe molestata, tentando di baciarla. Solo la reazione della giovane, che ha urlato e chiesto aiuto ... blitzquotidiano.it Nuovamente segnalazioni di attacchi su Dubai tra nottata e mattinata. Al momento il tentativo iniziato negli ultimi due giorni di un ritorno ad una normale, seppur limitata, operatività è bloccato a DXB con molti voli dirottati al vicino DWC. Tutti quei passeggeri ch - facebook.com facebook Evade dai domiciliari e vende droga vicino casa: bloccato il pusher, segnalato il cliente x.com