In fuga sullo scooter rubato nei guai 2 giovani Trovati hashish e attrezzi nello zaino

Nel pomeriggio di ieri, a Cellole, due giovani di 20 e 22 anni di origini tunisine sono stati denunciati dai carabinieri dopo un inseguimento con uno scooter rubato. Durante il controllo, i militari hanno trovato nello zaino dei ragazzi hashish e attrezzi sospetti. La polizia ha sequestrato la droga e gli attrezzi, e i due sono stati portati in caserma per le procedure di rito.

Inseguimento nel pomeriggio di ieri, 2 marzo, a Cellole, dove i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà due giovani di 20 e 22 anni, entrambi di origini tunisine, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e.

