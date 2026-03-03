In fuga sullo scooter rubato nei guai 2 giovani Trovati hashish e attrezzi nello zaino

Nel pomeriggio di ieri, a Cellole, due giovani di 20 e 22 anni di origini tunisine sono stati denunciati dai carabinieri dopo un inseguimento con uno scooter rubato. Durante il controllo, i militari hanno trovato nello zaino dei ragazzi hashish e attrezzi sospetti. La polizia ha sequestrato la droga e gli attrezzi, e i due sono stati portati in caserma per le procedure di rito.

