Festa dei Ceri di Gubbio Proietti | Cuore identitario dell' Umbria

La Festa dei Ceri di Gubbio rappresenta un evento tradizionale molto sentito nella regione. La presidente della Regione Umbria ha inviato un messaggio ufficiale in cui ha ricordato il forte legame tra questa celebrazione e l’identità culturale dell’intera area. La manifestazione richiama ogni anno l’attenzione di molti cittadini e visitatori, mantenendo vive le radici storiche e le tradizioni locali. Questo appuntamento si svolge in un contesto di forte partecipazione popolare, che coinvolge diverse generazioni.

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