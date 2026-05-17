Nel centro di Castel Fiorentino si svolge una manifestazione che porta in strada spettacoli teatrali, esibizioni di musicisti e installazioni interattive. Tra performance di artisti di strada, mercatini di oggetti vintage e modernariato, e aree dedicate alle favole per bambini, l’evento coinvolge diverse forme di intrattenimento. Sono presenti anche stand di street food che arricchiscono l’offerta gastronomica. La manifestazione riunisce spettacoli di teatro e musica, creando un’atmosfera vivace e variegata nel cuore della città.

CASTELFIORENTINO Incontri di teatro e musicanti, installazioni ’viventi’ e performance di strada, mondi in miniatura e favole per bambini, mercato vintage e modernariato, street food. Si scaldano i motori per il 35esimo “InCanti e Banchi“, festival del teatro di strada che invaderà le vie e piazze del centro storico di Castelfiorentino dal 22 al 24 maggio. Un festival che è punto di riferimento per l’intera stagione e che ogni anno si rinnova con spettacoli e contenuti artistici sorprendenti, a ingresso completamente gratuito e adatti a tutti. Non mancheranno brevi interventi teatrali e performance itineranti, musica celtica e popolare, personaggi stravaganti e coreografie incantevoli, teatro di figura e spettacoli che contemplano il coinvolgimento attivo del pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In/Canti e Banchi. Il teatro di strada invade il centro

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