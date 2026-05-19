In Campania arriva il primo Patentino Gatto il dott Canale | Fondamentale per capire i gatti e gestire bene le colonie feline

In Campania è stato introdotto il primo “Patentino Gatto”, un percorso formativo destinato a chi possiede un gatto o si occupa di colonie feline. Il dottore responsabile ha spiegato che questa certificazione è utile per migliorare la comprensione dei comportamenti felini e per gestire in modo più efficace le colonie di gatti randagi. Il progetto si rivolge sia ai privati che agli operatori che si occupano di tutela e cura dei gatti.

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