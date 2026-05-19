Gestione e cura delle colonie feline | incontro in Gran Guardia per il rilascio del patentino

Da veronasera.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio, nella sala Convegni della Gran Guardia, si svolgerà un incontro organizzato dal Comune di Verona tra le 9 e le 13. L’obiettivo dell’appuntamento è fornire informazioni e formazione ai futuri referenti di colonie feline, accompagnata dal rilascio del “patentino” richiesto per la gestione e la cura dei gruppi di gatti. La sessione si rivolge a chi intende assumersi questa responsabilità, offrendo indicazioni pratiche e procedure ufficiali in un contesto di approfondimento dedicato.

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Nella sala Convegni della Gran Guardia, dalle 9 alle 13 di sabato 23 maggio, il Comune di Verona organizza il consueto incontro formativo e informativo rivolto alle aspiranti e agli aspiranti referenti di colonia felina, finalizzato al rilascio del “patentino” necessario per la gestione e la cura. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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