Margherita Mazzucco, attrice nota per aver interpretato Lenù nella serie “L’Amica Geniale”, ha raccontato di aver attraversato una crisi personale dopo il successo, che l’ha portata a intraprendere un percorso di terapia. Con il tempo, è riuscita a reinserirsi nella vita quotidiana e a sentirsi di nuovo a suo agio nel corpo di una ragazza di 20 anni.

Ha conosciuto la popolarità mondiale grazie al ruolo di Lenù una delle protagoniste de “L’Amica Geniale”, la serie ispirata ai libri omonimi di Elena Ferrante. L’attrice Margherita Mazzucco oggi ha 23 anni, ma ai tempi del boom del fenomeno televisivo aveva solo 15 anni. Oggi presenta il corto “L’ultimo giorno di felicità” del regista esordiente Giovanni B. Algieri, ma in una intervista a La Repubblica ha confessato che non è stato certamente facile sostenere il “peso” del successo. “Non me la sono vissuta bene, soprattutto all’inizio. – ha affermato – Sono andata in crisi, fortunatamente sono andata in terapia che mi ha aiutato molto in questi anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il successo di Lenù e L’amica geniale? Sono andata in crisi e poi in terapia. Piano piano sono rientrata nella vita e nel corpo di una ragazza di 20 anni”: parla Margherita Mazzucco

