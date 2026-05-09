Valditara e l' errore su Mattarella | ad Avellino la marcia antimafia risponde al Ministro

Pochi giorni all’anniversario di Capaci. Avellino scalda le gambe, si marcia. Il nome è "Comunità che educa comunità", il senso lo conosce chi si alza la mattina e chiede giustizia, non retorica. È la Giornata della giustizia e della legalità. Nulla di leggero, nulla di astratto.La marcia e le.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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